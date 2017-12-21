Aylardır aranan DEAŞ'lılar yakalandı

Fransa güvenlik güçleri, Türk istihbarat birimlerine 3 Mart 2017 de gönderdiği paylaşımda aylardır şüpheli gördükleri iki kadını takip ederek 3 DEAŞ’lıyı Avrupa’ya gitmek üzereyken yakaladılar.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama da; 03.03.2017 tarihin de Fransız Makamlarından M.M., isimli bayanın ikisi erkek ve bir kız çocuğu ile beraber Atatürk Havalimanın dan yurdumuza giriş yaptığını bu kişilerin çatışma bölgesin de faaliyet yapan radikal gruplar ve terör örgütü kamplarına katılmak için illegal yollardan yurt dışına çıkabilecekleri yönünde gelen bilgiler üzerine bu şahısların bulunması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör ile Mücadele Şube ekiplerince yapılan çalışmalar da 19.12.2017 günü saat 10.05 sırasın da Sabiha Gökçen Havalimanın da R.M., isimli şüpheli bayan eşi F.B., isimli şahıs ve birde çocuk ülkemizden çıkış yapacakları sırada yakalandılar.