Fenerbahçe'den Ayrılıyor Mu?

Ocak ayında büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer edilen ancak büyük bir sansasyon yaratmayan Victor Moses, etrafındakilere Fenerbahçe'den ayrılacağını söyledi. Victor Moses'in yakınlarına önümüzdeki sezon burada olmayacağım şeklinde açıklama yaptığı ve Fenerbahçe'de kalmak istemediğini belirttiği edinilen bilgiler arasında yer alıyordu. Nijeryalı Mariobet yıldız için Fenerbahçe kulübü büyük bir finansal rakam harcamıştı.

1 Yıl Daha Sözleşmesi Var

Kanaryalarla bir yıl daha sözleşmesi olduğu halde yakın çevresine ayrılıyorum şeklinde konuşan Nijeryalı yıldız, Fenerbahçe'de farklı bir deneyim yaşadığını söyledi. 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu 1.5 yıllığına Fenerbahçe kulübüne Ocak ayında kiralık olarak alınmıştı. Moses, Fenerbahçe'de 13 lig maçına çıktı ve toplamda 3 gol attı. İlk geldiği haftalarda güzel futboluyla taraftardan alkış alan Moses, sonradan sakatlığın ve takıma uyum sağlayamamanın da etkisiyle büyük ölçüde düşüş yaşadı.

Taraftar ve Ersun Yanal Mariobet giriş önümüzdeki yıl Nijeryalı oyuncudan daha iyi bir performans göstereceğini beklerken, Nijeryalı'nın gitme isteği takımda dedikodulara sebep oldu.

28 yaşındaki Victor Moses'in sohbet sırasında yakınlarına kariyerinde farklı maceralar yaşamak istediği yönünde konuşmalar yaptığı ve Fenerbahçe'de kariyeriyle ilgili sorunlar yaşayacağını söylediği öğrenildi. Fenerbahçe'yle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Victor Moses'in Milan'ın yeni teknik direktörü

Antonio Conte’nin transfer princessbet etmek istediği futbolcular arasında bulunduğu da alınan bilgiler arasındaydı. Sarı lacivertli ekiple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun bu sözlerine Fenerbahçe yönetiminden cevap gelmedi.