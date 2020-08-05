Arda Turan tekrardan Galatasaray'a katıldı

Galatasaray tarafından gelen açıklamada Arda Turan transferinde olumlu bir sonuç geldiğini anlaşma sonucunda 1+1 senelik anlaşma sağlandı ve Turan artık Galatasaray takımında 66 numaralı forması ile sahalarda olacak.

Fatih Terim talep etmişti

Takımında geçen sezondan bu yana görmek istediği Turan için yönetime talepte bulunmuş olsa da yönetim tarafından bu onaylanmamış hatta fikir ayrılıklarına neden olmuştu. Terim transfer konusunda yönetimle aynı fikre sahip olmadığını daha önce basına açıkladı. Anlaşma ile Turan 9 sezon sonrasında tekrardan Terim'in yönetimindeki takımda yer alacak.