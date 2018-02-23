Efes ,Zalgiris Kaunas takımını ağırlıyor

Son üç uzak oyununu kaybettikten sonra, Zalgiris Kaunas (13-9) sıralamalarının en alt seviyesinde yer alan ancak son dört maçının üçünü İstanbul'da kazanan bir Anadolu Efes (6-16) takımının peşine düşecek. Her iki takım da geçtiğimiz hafta yerel kupa zaferlerini takiben iyi ruh halindeler. Zalgiris, Efes için yüzde 49,4 ve yüzde 34,3'lük toplam sayılara kıyasla, 2 puanlık denemelerinin yüzde 54,8'ini ve 3'lü işaretçilerinin yüzde 41'ini dönüştüren çok daha etkili bir hücum gücü oldu. Ev sahibi takım özellikle 3 kişilik (maç başına 2.3) ve yardımda (oyuna 6.2) ligde üçüncü sırada yer alan gözlemci Kevin Pangos'un tehdidine karşı dikkatli olmalı.

Başka yerlerde Khimki Moskova Bölgesi ile Panathinaikos Superfoods arasında büyük bir savaş olacak. İki taraf da play-off'larda ev-mahkeme avantajını güvence altına almak için yerlerini koydu ve maçta bu sezonun seçkin bireysel oyuncularından Alexey Shved ve Nick Calathes'in ikisi arasındaki büyüleyici bir düello bulunuyor. Ancak Khimki (13-9) son beş yılında dört galibiyet iddia ederek, sadece iki oyuncu değil, bu oyunda çok daha fazlası var. Olağanüstü savunma sayesinde, bu zaferlerde ortalama 66 sayılık oyuna izin veriliyor. Panathinaikos (14-8) yakınlarda kekeleyerek yolda üç kez birbirini izleyen oyunlarını kaybetti ancak kampanyanın geri kalanı için başka bir kıvılcım eklemek için Mike James'i geri döndüğünü memnuniyetle karşıladı.

Bu arada, Brose Bamberg ve Crvena Zvezda play-off yarışlarında son şans salonunu ziyaret edebiliyorlardı. Brose (8-14), Zvezda (9-13) ile dereceye girmeyi hedefliyor. Zvezda üç düz yol kaybı yaşarken Alman şampiyonu sert muhalefette olan Panathinaikos ve Zalgiris ile oynadığı son iki maçını kazandı. Brose, bu iki galibiyette 93 ve 95 puanlar atan bir ateş atışı olabilir, Zvezda'nın son altı yarışmasının üçü de ekiplerden birinin 100 puana ulaştığını gördü. Zvezda, Brother'in asistteki son sayıya (maç başına 15.4 sayı) yakınken topu paylaşması çok önemli olabilir.

Sonunda, Barcelona, ​​koçluk ustası Svetislav Pesiç'in dümene dönüşmesinin ardından Real Madrid'i yeni liderlik altında ağırlıyor. Madrid (13-9) son EuroLeague Clasicos'tan daha iyi oynamış ve geçen sezon 63-102'lik bir galibiyet yendi. Ancak Barca (7-15) İspanya Kupası finalinde Pazar günü Madrid'i geride bıraktı. Bu sezon Barcelona'dan (maç başına 20.6) daha fazla asist kaydeden kimse yoktu, oysa Luka Doncic'in maç başına 17.9 sayı, 5.2 ribaunt, 4.5 asist ve 1.2 top çalma ile Madrid'in ikinci en iyi takım ortalaması performans endeksi derecesi (99.6) var. Barcelona'nın oğlu şaşkınlığı durdurma kabiliyeti bu sonuçta belirleyici olabilir.