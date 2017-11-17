Mircea Lucescu ile ilgili skandal sözler

Teknik direktör Giray Bulak, Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen bir sempozyumda A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu için şok ifadelerde bulundu. Üsküdar Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu spor söyleşilerine katılan teknik direktör Giray Bulak, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu hakkında skandal olacak ifadelerde bulundu.Bir öğrencinin '' Lucescu hakkında ne düşünüyorsunuz '' sorusunu yanıtlayan Bulak ; “Elin gavuru, hristiyanı, ülkemize gelmiş hoca olmuş ben yabancı oyuncuya karşıyım diyor. Madem karşısın benim ülkemde yabancı olarak ne işin var. Teknik direktör olabilirsin ama futbol direktörü olmak için akademisyenlik gerekir. Bu da Fatih Terim’de yoktu” ifadelerinde bulundu.