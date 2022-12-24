Arjantinli Kaleci Martinez, Eve Dönüş Töreninde Kendinden Geçti

Arjantin'in üçüncü şampiyonluğuydu ama Martinez, tenisçi Guillermo Vilas'ın daha önce en ünlü sporcu olduğu Buenos Aires'in güneyindeki tatil kasabasından Dünya Kupası'nı kazanan ilk kişi.

Martinez Perşembe günü sahilin önünde kalabalığa turnuvanın kalecisi olarak kazandığı kupayı gösterdi ve onlara "sadece benim için değil, dördüncü yıldız için gitmeyi hayal eden tüm çocuklar, küçük kaleciler için" olduğunu söyledi.

17 yaşında İngiltere'de Arsenal'e katılmak için Arjantin'den ayrılan ve şu anda Premier Lig'de Aston Villa'da oynayan Martinez, "Bir kalecinin bu takdiri kazanması güzel bir şey, çünkü bu neredeyse her zaman forvetlere veriliyor" dedi.

2021 Copa America finalinde Brezilya'ya ve ardından Doha'da Fransa'ya karşı kazandığı başarının ardından bir penaltı atışları uzmanı olarak ün kazandı.

"Penaltılarda güçleniyorum ve insanların bana saygı duyduğunu biliyorum, biliyorum çünkü rakip oyuncular bana öyle söyledi."

Martinez, penaltı atıcıları şaşırtma stratejisini savundu.

"Bir dünya finalinde ilk penaltıyı attığınız zaman karşınızdakinin çok gergin olacağını bilirsiniz." "Onlarla oynamaya, topu biraz uzaklaştırmaya ve onlarla konuşmaya çalışıyorum."

Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, Cuma günü Martinez'i Dünya Kupası finalinden sonra Fransız yıldız Kylian Mbappe ile alay etmekle eleştirdi.

"Bu Emiliano Martinez kendini göstermiyor. Oldukça acınası," dedi.