2 yıldız Süper Lig'den ayrılıyor

Anasayfa SPOR 2 yıldız Süper Lig'den ayrılıyor
2 yıldız Süper Lig'den ayrılıyor
2 yıldız Süper Lig'den ayrılıyor admin Tarih: 2017-11-17 Saat: 16:23:42
Güncelleme : 2017-11-17 16:23:42Bu içerik 451 kez okundu.
Reklam

İki yıldız Süper Lig'den ayrılıyor

Samuel Eto'o'nun ardından bir isim daha ayrılmak istediğini belirtti. Olağanüstü genel kurul kararı alan Antalyaspor'da Samuel Eto'nun arkasında büyük umutlar ile transfer edilen Fransız yıldız Samir Nasri'nin de takımdan ayrılmak istediği iddia edilmektedir.Sezon başında Rıza Çalımbay ile sürtüşmeler yaşadıktan sonra takından ayrılmayı kafasına koyan Fransız yıldız La Liga ekiplerinden Real Betis ile Fransız ekibi Rennes ile görüştüğü söyolenen Nasri'nin bu iki kulüpten birine imza atacağı söylenmektedir.Samuel Eto Kesinlikle ayrılıyor.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır