2 yıldız Süper Lig'den ayrılıyor

İki yıldız Süper Lig'den ayrılıyor

Samuel Eto'o'nun ardından bir isim daha ayrılmak istediğini belirtti. Olağanüstü genel kurul kararı alan Antalyaspor'da Samuel Eto'nun arkasında büyük umutlar ile transfer edilen Fransız yıldız Samir Nasri'nin de takımdan ayrılmak istediği iddia edilmektedir.Sezon başında Rıza Çalımbay ile sürtüşmeler yaşadıktan sonra takından ayrılmayı kafasına koyan Fransız yıldız La Liga ekiplerinden Real Betis ile Fransız ekibi Rennes ile görüştüğü söyolenen Nasri'nin bu iki kulüpten birine imza atacağı söylenmektedir.Samuel Eto Kesinlikle ayrılıyor.