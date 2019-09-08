Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa ikincisi

2019 senesinde Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye üzgünüz ki birinci olamadı ancak ikinci olarak finali tamamladık diyebiliriz.

Sırbistan karşısında 3-2 yenilmemiz sonrasında ikincilik alarak finali tamamladık. Ankara spor salonunda meydana gelen bu karşılaşma için 3-2 yenilgi sonrasında kaybedildi.

16 sene sonra Türk tarihinde ikinci defa meydana gelen bu organizasyonda finale yükselmeyi başaran Filenin Sultanları şu anda rakibine 25-21, 21-25, 21-25, 25-22 ve 15-13'lük sonuçlarla mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.

Son 5 organizasyondan tam 4 tanesini yarı finale kadar götüren bu kadar başarı gösteren ekibimiz bu şampiyona ile birlikte organizasyondaki 2. gümüş madalyasını kazandı.