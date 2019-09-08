Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa ikincisi

Anasayfa SPOR Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa ikincisi
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa ikincisi
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa ikincisi admin Tarih: 2019-09-08 Saat: 23:27:51
Güncelleme : 2019-09-08 23:27:51Bu içerik 9 kez okundu.
Reklam

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa ikincisi

2019 senesinde Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye üzgünüz ki birinci olamadı ancak ikinci olarak finali tamamladık diyebiliriz.

Sırbistan karşısında 3-2 yenilmemiz sonrasında ikincilik alarak finali tamamladık. Ankara spor salonunda meydana gelen bu karşılaşma için  3-2 yenilgi sonrasında kaybedildi.

16 sene sonra Türk tarihinde ikinci defa meydana gelen bu organizasyonda finale yükselmeyi başaran Filenin Sultanları şu anda rakibine 25-21, 21-25, 21-25, 25-22 ve 15-13'lük sonuçlarla mağlup  oldu ve gümüş madalya kazandı.

Son 5 organizasyondan tam 4 tanesini yarı finale kadar götüren bu kadar başarı gösteren ekibimiz bu şampiyona ile birlikte organizasyondaki 2. gümüş madalyasını kazandı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak