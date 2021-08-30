2021-2022 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. A Spor kanalında izleyicilerle buluşacak olan karşılaşmalar canlı yayın şeklinde izlenebilecek. Eleme maçlarının oynanmasının ardından, final maçına kadar karşılaşmalara devam edilecek. Eylül ayında başlaması planlanan kupa heyecanı futbol severlerin şimdiden dikkatini çekmiş ve heyecanını artırmış durumda.

Kupa heyecanı Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği tarihlere göre 7-9 Eylül tarihleri arasında eleme maçları ile başlayacak. Birinci eleme turunun ardından müsabakalar tüm hızıyla devam edecek ve kupa final heyecanı 26 Mayıs 2022 tarihinde yaşanacak. Yarı final aşamasına kadar tek maç usulüne göre gerçekleşecek olan karşılaşmalar yarı finalde farklılık gösterecek. restbetcdn.com

Karşılaşmalar Ne Zaman Gerçekleşecek?

Kura çekimine göre belirlenen ilk eleme turu eşleşmeleri sonucuna göre Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karşılaşmaların saat ve tarihleri de belirlendi. Birinci eleme turu 7 Eylül itibariyle başlayacak. 7 Eylül Salı günü gerçekleşecek olan maç saat 15.00’da Batman Petrolspor- Hendekspor arasında Batman standyumunda gerçekleşecek.

8 Eylül Çarşamba günü ise 4 farklı karşılaşma gerçekleşecek. 15.00’da Van Atatürk Stadyumunda Iğdır Belediyespor- Orduspor 1967 karşılaşması gerçekleşecek. Yine aynı saatte Siirt Atatürk stadyumunda ise Siirt İl Özel İdaresi- Çankaya arasında bir karşılaşma gerçekleşecek. Saat 15.30’da gerçekleşecek olan karşılaşma Kemal Kaynaş Stadyumunda Karaman Belediyespor- Kahta 02 arasında gerçekleşecek. 16.00’da ise Kuşadasıspor- Modafen arasında bir maç yapılacak. Bu maçın stadı ise henüz belirlenmedi.