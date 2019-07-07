Galatasaray Diagne'de Hayal Kırıklığı Yaşadı

Türkiye Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, kadrosunu yıldız oyuncularla takviye etmek istiyor. Galatasaray hem Türkiye Ligi hem de Şampiyonlar Ligi için nitelikli ve rotasyonlu bir kadro kurmayı amaçlıyordu. Ancak diğer Türk kulüpleri gibi Galatasaray'da Finansal Fair Play nedeniyle transfer konusunda belli şartlara uymak zorunda. Sarı kırmızılılar, kadrosundan bir oyuncu gönderip, bonservisi bedeli kazanmadan yeni transfer yapamıyor. Galatasaray, bu doğrultuda transfer bütçesi için Diagne'nin satılmasını bekliyordu. Ancak Diagne'nin iyi bir paraya satılması zora girdi. Futbol kulüpleri hazırlıklarına devam ederken, o takımlara gönül veren taraftarlar ise, https://tr.betservisi.net ile kesintisiz olarak bahsin ve kazanmanın coşkusunu yaşıyorlar.

Galatasaray Alternatifler Üzerinde Çalışıyor

Son şampiyon Galatasaray transfer yapabilmek için Diagne'nin satılmasını bekliyordu. Ancak, bu futbolcunun transferi zora girdi. Sarı kırmızılı kulüp Diagne'den yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli elde etmeyi amaçlıyordu, oysa yaşanan son gelişmeler bu rakama ulaşmanın imkansız olduğunu ortaya koydu. Galatasaray'ın beklediği 15 milyon Euro bonservis bedelini sadece Suudi Arabistan kulüpleri karşılayabilir. Zaten Suudi Arabistan kulübü, Al Nassr golcü oyuncuyla uzun süredir ilgileniyordu. Ancak yaşanan şok bir gelişme Diagne'nin Arabistan'a transferini neredeyse imkansız hale getirdi. Bu sarı kırmızılı kulüpte bazı transfer hamlelerinin ertelenmesine veya daha kötüsü, iptal edilmesine sebep olabilir.

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Diagne'nin Suudi Arabistan transferini zora sokan ve Galatasaray'ın elini kolunu bağlayan şok gelişme neydi?

Bets10 Suudi Arabistan, futbol kulüplerinde yaşanan yolsuzlukları mercek altına aldı. Arabistan'da yürütülen soruşturma derinleştikçe birçok kişi, soruşturma kapsamına girdi. Bu kişiler arasında, Diagne'nin menajeri William D'Avila'da bulunuyor. William D'Avila, Diagne'nin Al Nassr'a transferi konusunda aracılık yapıyordu. Bu durum Diagne'nin Suudi Arabistan transferini imkansız hale getirdi.

Bu gelişme Galatasaray'da kelimenin tam manasıyla bir şok etkisi yarattı. Galatasaray, Finansal Fair Play kapsamında, oyuncu satmadan, oyuncu alamıyor. Takımla uyumundan memnun olunmayan Diagne gözden çıkarılmıştı. Sarı kırmızılılar, yaklaşık 15 milyon Euro bonservis kazanmayı bekliyordu. Bu sayede Galatasaray, yeni sezon için geniş bir kadro kurmayı planlıyordu. Yaşanan bu olumsuz gelişme sebebiyle Galatasaray transfer konusunda çözümsüz kaldı.

Bununla birlikte Galatasaray, alternatif planlar üzerinde çalışıyor. Şampiyonlar Ligi'ni de düşünen Galatasaray, rotasyonlu bir kadro kurmanın peşinde. Bu sebeple Diagne'ye Suudi Arabistan dışında başka bir pazar aranıyor. Bununla birlikte golcü oyuncuya bir başka pazar bulunsa bile bonservis rakamının 15 milyon Euro'yu bulması imkansız.

Yeni sezonda Türkiye Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray her alanda iddialı olmayı amaçlıyor. Bahisçiler ise iddialarını https://tr.betservisi.net üzerinden yansıtıyor ve takımlarıyla beraber kazanıyorlar.

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