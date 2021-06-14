Diego Costa Ne Kadar Ücret İstiyor?

Diego Costa’nın menejeri Pedro Santos ayrıca şunları da belirtti; “ Adana Demir Spor da bize bir teklif sunarak yaklaştı. Ara transferlerde Trabzon Spor takımı, geçen yıl ise Fenerbahçe spor kulübü teklifte bulunarak oyuncumuz için bize ulaşmışlardı. trbet

Ancak şimdi ki zamana bakarsak oyuncumuzun ve bizim sıcak baktığımız ve tek görüştüğümüz kulüp Beşiktaş kulübüdür.” Diyerek kiminle görüştüklerini, kimlerin teklif yaptığını halka açıkladı. trbet

Beşiktaş camiasında Diego Costa konuşuluyor. Beşiktaş tarafında ilgilendikleri futbolcu yani Diego costa konusunda büyük gelişmeler yaşanıyor. Brezilya kökenli İspanyol forvetin Menejeri olan Pedro Santos, konuyla alakalı olarak ”Beşiktaşlı yetkililer, teklifi resmileştirecekler.

Oyuncum Diego Costa Beşiktaş şampiyonlar liginde yer aldığı için konuya sıcak bakıyor. Dedi kesinlikle para değil! Eğer öyle olsaydı Beşiktaş yerine oldukça yüksek miktar vadeden Arap ülkelerine gitmeyi tercih ederdi.” diyerek ilgilenen taraftarları bilgilendirdi. trbet

Diego Costa’nın menejeri Pedro Santos yaptığı konuşmada maaş meselesinden de bahsetti. 32 yaşındaki Atlético Madrid forması giyen Diego Costa Beşiktaş ile kurulan ilk iletişim de 3,5 milyon Euro net maaş istediğini belirtti.

Ayrıca 2 milyon Euro’ya yaklaşan bir imza atma bedeli istediğini belirtti. Bunlar yerine getirilirse siyah beyaz forma giyecek Diego Costa Beşiktaş’tan Haber bekliyor.