Bayern Münich Son Dakika Şampiyon Oldu

Dortmund, sezonun son maçına zirvede girmişti ancak konuk Mainz 05'e karşı 2-2'lik bir farkla, Bayern'in yılların en zorlu lig yarışında onları geçmesine izin verdi.

Zirveye ulaşan bir sezon finalinde, Bayern beklenmedik bir şampiyonluk galibiyetiyle sonuçlanan şeyi kutlarken, Dortmund'un 2012'den beri ilk lig kupasını alma hayalleri, 2-2 berabere kalmadan önce Mainz'e 2-0 gerideyken paramparça oldu. – ama şampiyon olmak için zafere ihtiyaçları vardı.

Bayern, Dortmund'dan gol farkıyla 71 puanla tamamladı. RB Leipzig ve sansasyonel Union Berlin sırasıyla üçüncü ve dördüncü ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecekler.

Hertha Berlin ve Schalke 04 küme düşerken, VfB Stuttgart küme düşme play-off'una gidecek.

Lig rekoru kıran 12. Bundesliga şampiyonluğunu kutlayan Bayern'den Thomas Mueller, "Böyle bir şampiyonluk yarışı yaşamam inanılmaz," dedi.

"Futbolla ilgilenen insanlar bunu hak etmediğimiz hissine kapılıyor ve bunu sezonun ikinci yarısının bizim için çok kaotik geçmesinden anladığımı açıkça söylüyorum.

Mueller, "Ama yine de inanılmaz bir an. Çılgınca, elektrik. Bunun olmasını ummuştum ama olacağını düşünmemiştim" diye ekledi.

Şampiyonluk galibiyeti, Bayern için sinir bozucu bir sezonda bazı gümüş eşyaları kurtarırken, kulüp, şampiyonluk galibiyetinden dakikalar sonra Köln'de olmayan CEO Oliver Kahn ve spor direktörü Hasan Salihamdizic'i görevden aldı.

Julian Nagelsmann'ın Mart ayı sonlarında sürpriz bir şekilde görevden alınması ve Thomas Tuchel'in gelişi, takımın Almanya Kupası'nı ve Şampiyonlar Ligi'ni son sekizde elenmesi ve bedelini Bayern patronlarının ödemesiyle başarı ile birleştirilmedi.

Rahatlamış bir Tuchel, "Bugünkü maç, burada teknik direktör olarak benim aşamamı anlatıyor," dedi. "Ama son bir ünlem işaretimiz vardı."

"İyi başladık, liderliği ele geçirdik, büyük bir şansımız daha oldu. Özetle bu bizim sezonumuz ama Jamal'ın bir anı daha vardı."

Bavyeralıların bir galibiyete ihtiyacı vardı ve Kingsley Coman sinirlerini erkenden yatıştırdı ve onları üst köşeye mükemmel bir şekilde kıvrılmış bir şutla liderliğe taşıdı.

Dortmund ilk yarıdan gerideyken, Bavyeralılar artık önde olduklarını biliyorlardı ve çok fazla risk almadan ilk yarıyı kontrol ettiler.

Leroy Sane moladan hemen önce oyuna girdi ancak hentbol için VAR incelemesinin ardından çabası sayılmadı.

Dortmund'da Salihamidzic'in de aralarında bulunduğu Bayern kulüp patronları gergin bir şekilde skor için cep telefonlarını kontrol ederken, Köln 80. dakikada bir penaltı kazandı ve Dejan Ljubicic kaleciyi aynı hizaya getirdi.

Sane, 88. turda Köln kalecisini yenemediğinde takımına şampiyonluk verme şansını kaçırdığını düşündü, ancak Musiala bir dakika sonra bunu mükemmel bir şekilde yaptı ve inişli çıkışlı sezonun sona ermesinde uzak direğe alçak bir sürüşle kıvrıldı.