Kadınların gizlice fotoğrafını çeken şahıs tutuklandı

Edirne Keşan ilçesinde meydana gelen bu olayda kadınların gizlice fotoğrafını çeken şahıs sosyal medya hesabı üzerinde de paylaşınca fark edilip şikayet edildi. Şahsın şikayet edilmesi sonrasında kısa süre içinde polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. F.M. adındaki şahıs sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme sonrasında adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Şahıs fotoğrafları paylaşıyordu

F.M. gizli bir şekilde çektiği fotoğrafları sosyal medya üzerinde paylaşırken hakaret dolu açıklamalarla birlikte paylaşınca şahıs kısa sürede dikkat çekti ve şikayetler almaya başladı. Şahıs hakkında inceleme başlatan polis ekipleri kısa sürede şahsı yakaladı ve cep telefonu ile bilgisayarına el koyarak incelenmesi üzere siber suçlarla mücadele daire başkanlığına teslim etti.

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya devam ediyor

Mahkemede şahıs için verilen karar serbest bırakılması yönünde olsa da Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma hala devam ettiği belirtildi ve dosyada görevli bir avukat tarafından şahsın şu an serbest olmasının ceza almayacağı anlamına gelmediğini çalışmalar yaparak şahsın cezalandırılması için ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti.