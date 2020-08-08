Eski nişanlısının evini bastı 4 kişiyi vurdu

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Eski nişanlısının evini bastı 4 kişiyi vurdu
Eski nişanlısının evini bastı 4 kişiyi vurdu admin Tarih: 2020-08-08 Saat: 18:19:59
Güncelleme : 2020-08-08 18:19:59Bu içerik 29 kez okundu.
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Eski nişanlısının evini bastı 4 kişiyi vurdu

Sakarya ilinde meydana gelen bu olayda S.Ç. adındaki kişi ayrıldığı nişanlısının evine giderek genç kızın annesini, babasını, genç kızın yeni nişanlısına ateş etti ve olay yerine giderken trafikte 2 kişiyi vurarak öldürdü. 

Eski nişanlısının nişanlandığını öğrendi 

S.Ç. adındaki kişi eski nişanlısının M.N.Ş adındaki 24 yaşındaki genç kızın nişanlandığını öğrenince yanına silahını ve kardeşi olan M.Ç.'yi alarak olay yerine gitti. Olay yerine gelene kadar trafikte kırmızı ışıkta duran bir aracın yeşil yanınca yavaş kalktığını iddia edip o araçta bulunan 2 kişiye de ateş etti.

2 kişiyi öldürdü 

Trafikte ateş ettiği Resul Ankıt (26)  ve Davut Bilgin (29) öldü. Polis olay sonrasında şahsın kardeşini yakalayarak gözaltına alırken şahsın aranması devam ediyor. 

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