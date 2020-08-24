Maske takmayan kadını linç edilmesi için adresini paylaşmakla tehdit etti

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de maske takmaması sonrasında polislerin müdahalesi tepki toplamış ve sonrasında olay tartışılmaya başlanmıştı. Olayda şikayetçi olan Rana Batı adındaki kişi sonrasında bir kişi tarafından adresi paylaşılıp linç edileceği konusunda tehdit edildi.

Polisler görevlerine iade edildi

19 yaşındaki Rana Batı adındaki kişinin görüntüleri sosyal medya üzerinde çok tepki topladı ve polisler olay sonrasında açığa alınmıştı ancak Süleyman Soylu tarafından görevlerine iade edildiler. O sırada bu olaylara ek bir durum daha yaşandı. Bir kargo firmasında çalıştığı iddia edilen bir şahıs firmanın sistemi üzerinden kadının adresini bulup sonrasında adresini paylaşarak linç etmek için çağrıda bulundu.

Instagram hesabını ele geçirdi

Şahıs genç kızın sosyal medya hesabını ele geçirip oradan paylaşımlar yaparak genç kıza linç çağrısında bulundu ve adresini paylaştı. Paylaşımları ise ele geçirdiği yani Rana Batı'nın hesabı üzerinden yaptı.

Yurtiçi kargo tarafından gelen açıklama

Şahıs yurtiçi kargo çalışanı olduğu iddia ediliyor ancak Yurtiçi kargo tarafından bu iddia kabul edilmedi ve araştırmalarına devam ettiklerini ve hukuki olarak tüm haklarını kullanacaklarını belirttiler.