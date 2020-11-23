Sokak kedilerini kesip yiyen kadın

İstanbul Tuzla'da meydana gelen bu olayda F.Ç. adındaki bir kadının bir yavru kediyi öldürüp derisini yüzdükten sonra siyah bir poşete koyup eve götürürken yakalandı. Hayvan severler tarafından fark edilen kadın olay yerinden ayrılmak istese de oradaki kişiler tarafından tutuldu ve polis gelene kadar bekletildi.

Polis doğruladı

Olay yerine gelen polis ekipleri kadının elindeki poşeti inceledikleri zaman içinde bir yavru kedi olduğunu gördü ve yavru kedinin de derisinin yüzülmüş halde olduğu belirtildi. Polisler daha sonrasında şahsı orada gözaltına alarak merkeze götürüldü.

Akıl ve ruh hastasıydı

Kadının daha öncesinde bu gibi suçlardan 5 defa gözaltına alındığı ve paranoid şizofreni hastası olduğu ortaya çıktı. Kadının 6 ay boyunca da hastalık nedeniyle tedavi gördüğü ortaya çıktı. Kadın daha sonrasında hastaneye sevk edildi ve savcılık talimatı sonrasında ruh hastalığı nedeniyle kapatıldı.