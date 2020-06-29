4 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

İzmir ilinde meydana gelen bu olayda 3 çocuk annesi olan Betül F. ikinci evliliğinden olan 4 yaşındaki kızını yastıkla boğarak öldürdü. Olayda küçük çocuğun dedesi kızı hastaneye getirdiği zaman olay meydana çıktı ve soruşturma başlattı.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne baygın bir şekilde ulaştırılan 4 yaşındaki Bahar E. hastanede hayatını kaybetti.

Olayda yaşananlar

Yaşananlar tamamen iddia edilenlere göre anlatılmaktadır, gerçek ifadesi polis sorgusundan sonra ortaya çıkacaktır. Açıklanan da Betül adındaki kişi eşi ile tartışma yaşaması sonrasında yatak odasından aldığı tülbenti çocuğun bağırmaması için ağzına tıkıyor ve sonrasında yastıkla boğuyor.

Olayı küçük kızın dedesi aydınlattı

Olay zamanı eve gelen küçük kızın dedesi durumun farkına varması sonrasında kızı hastaneye götürdü ve küçük kız hayatını kaybetti. Olayın hastanede soruşturmaya dönüşmesi sonrasında gözaltına alınan şahıs polis sorgusu sonrasında olan biteni açıkladı ve itiraf etti.