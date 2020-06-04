22 TL için Farslı kadına dehşeti yaşattı

İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen Farslı bir kadın 22 TL yüzünden hayatından oluyordu. Taksicinin saldırısına uğrayan kadın daha sonrasında darp raporu alması ve tedavisi yapılması için hastaneye kaldırıldı. Darp raporunu alıp şikayette bulunan genç kadın o taksici şahsı polise buldurdu ancak savcılık kararı sonrasında şahıs serbest kaldı.

Trafik yoğunluğundan dolayı tartışma yaşandı

Fas uyruklu olan Chaıme H. adındaki kişi doğum yapan ablasını görmek üzere Kocaeli'den bakıcılık yaptığı şehirden İstanbul'a geldi. Ertesi gün kaldığı otelden çıkıp bir taksiye gidecekken o taksiyi kullanan şahıs Cengiz K. yoğun trafiğe yakalanması sonrasında söylenmeye başlayınca Farslı kadın söylenen sözlerden rahatsız olup aralarında bir tartışma başladı. Tartışma sonrasında kadına tokat attı.

Yolcusuna tokat atıp boğazını sıktı

Kadın gelen tokat sonrasında araçtan inerek oradan uzaklaşmaya çalışırken taksici şahıs taksimetrede yazan 22 TL paranın peşine düşüp kadının peşinden koşunca genç kadın kendisini savunmak amaçlı çantasını savurunca şahıs genç kadını boğazından sıkıp yere yatırıp cebindeki 30 TL parayı zorla aldı. Daha sonrasında araca atlayarak olay yerinden uzaklaştı.