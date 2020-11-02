Duygu Delen iddianamesindeki detaylar

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Duygu Delen iddianamesindeki detaylar
Duygu Delen iddianamesindeki detaylar admin Tarih: 2020-11-02 Saat: 19:30:26
Güncelleme : 2020-11-02 19:30:26Bu içerik 279 kez okundu.
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Duygu Delen iddianamesindeki detaylar 

Gaziantep ilinde ,Duygu Delen 4.kattaki evin penceresinden düşmesi sonrasında hayatını kaybetti ve genç kızın önce bilinci kapanacak kadar dövüldüğü sonra balkondan atıldığı ortaya çıktı.

İddianame kabul edildi

Tutuklu sanık hakkında hazırlanan iddianame Ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi. Duygu Delen'in şüpheli ölümü sonrasında yapılan soruşturmada beklenen raporda saavcılık inceleme gerçekleştirdi ve bir iddianame oluşturdu. Duygu Delen'in intihar etmediği bilinç kaybına neden olacak şekilde darp edildiği ve bu sırada erkek arkadaşı Mehmet Kaplan tarafından balkondan atıldığı iddia ediliyordu.

Kaplan ifade verdi

Mehmet Kaplan verdiği ifade de aralarında bir arbede yaşandığı sonrasında da iteklediği sözleri yer alıyor. İşte Kaplan tarafından verilen ifade :

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