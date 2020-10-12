Swinger partisine katılan su tesisatçısı çiftleri dolandırdı

16 ilde eş değiştirme yöntemiyle fuhuş yaptığı tespit edilen kişilere yönelik olarak yapılan operasyonda gözaltına alınan 69 kişiden 28 tanesi serbest kaldı. Şüphelilerin arasında su tesisatçısı olan bir kişi kendisini orada diş hekimi olarak tanıtıp fuhuş yapan çiftleri dolandırmaya çalıştı.

İyi yaptım dedi

M.S.Ş. adındaki kişi kendisini o grup içinde diş hekimi olarak tanıttıktan sonra partilerde farklı çiftlerle birlikte oluyor sonrasında kadınlara para vermeyip kadınların kocalarına da "Sizin eşinizin çantasına bin lira para koydum, söylemedi mi? Ne kadar ayıp” açıklamasını yapıp dolandırıyordu. Polise verdiği ifadesinde de " Onlara iyi yaptım." diyerek ifade verdi.

500 polis katıldı

Adana merkezli, Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 80 adres tespit edildi ve adreslere yapılan baskın sonrasında 69 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan arama sonrasında fantezi ürünü, uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar ve silah bulundu.