2 milyon TL değerinde 85 kök kenevir ele geçirildi

Ataşehir'de Mevlana mahallesinde iki katlı bir binada uyuşturucu imal edildiğine dair bir ihbar alındı ve daha sonrasında polis ekipleri hemen harekete geçti. Olay yerine gelen narkotik ekipleri adrese operasyon düzenlediler. Düzenlenen operasyon sonrasında evde uyuşturucu imal eden iki kişi yakalandı.

Evde uyuşturucu yetiştiriyorlar

Uyuşturucu serası oluşturulan evde piyasada satılsaydı yaklaşık 2 milyon TL kadar bir eşdeğeri olan ürün ele geçirildi. Evde ayrıca uyuşturucu imal etme amacıyla vantilatör, saksı, elektrikli ısıtıcı ve buna benzer bir takım ortam oluşturulmuştu. Bu sayede evde uyuşturucu yetiştirilebilir oluyor.

85 kök kenevir ele geçirildi

85 kök kenevir ele geçirilen evde ayrıca bu evi sadece uyuşturucu imal etmek için kullandıkları ortaya çıktı. Aynı suçtan defalarca kez sabıkası bulunan bu kişiler polis merkezine götürüldü. Zanlıların ikamet adresinin Avrupa yakasında olduğu da ortaya çıktı.