Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyardı, dayak yedi

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Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyardı, dayak yedi
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyardı, dayak yedi admin Tarih: 2020-08-14 Saat: 14:24:38
Güncelleme : 2020-08-14 14:24:38Bu içerik 26 kez okundu.
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Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyardı, dayak yedi

Bolu'da meydana gelen bu olayda cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyaran 2 genç araçla o yerden geçiyordu ve uyardıkları kişiler bir anda sinirlenip saldırmaya başladılar. 

2 kişi yaralandı

Aracın içinde 2 gence saldıran 2 tanesi kadın 4 kişi ellerine aldıkları fayans ve cam şişelerle saldırıp gençleri yaraladılar. Olay sonrasında 2 grup olay yerinden uzaklaştılar. Olay yerinden ayrılan gruplar hastanelere giderek darp raporu aldılar ve sonrasında emniyete giderek birbirlerinden şikayetçi oldular. 

Kamera kaydına alındı 

Olaylar an ve an kayıt altına alınması sonrasında polisler soruşturma başlattı. Soruşturma ile ilgili gelişmeler devam ediyor. 

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