İngiltere'de, 'Kovid-19'un daha hızlı yayılan başka bir türü

İngiletere tarafından gelen yeni bir açıklamada Güney Afrika'dan gelen 2 kişinin yeni tip korona virüse yakalandığını belirtti. Bu virüsün daha hızlı yayılan bir virüs olduğu belirtildi. İngiltere Sağlık Bakanı tarafından düzenlenen basın toplantısında bu yeni türün oldukça endişe verici bir tür olduğunu ve çok daha bulaşıcı bir etkiye sahip olduğu belirtildi.

Yeni isim 501.V2 oldu

Güney Afrika'da görülen bu tür o bölgedeki vakaların %80 ile %90 kadarını oluşturmakta ve geçtiğimiz hafta inceleme yapıldığı zaman görülen yeni vakalarda covid19 yerine 501.v2 görülmeye başlandı. Bu konuda Boris Johnson tarafından gelen açıklamada %70 oranında daha hızlı yayıldığı belirtiliyordu. 50 ve daha fazla ülke seyahat kısıtlaması gerçekleştirdi ve Türkiye 20 Aralık gününde İngiltere'nin yanı sıra Güney Afrika'dan uçuşlara da geçici durdurma kararı getirdi.