Maske takın uyarısı yapan polise saldırı

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Maske takın uyarısı yapan polise saldırı
Maske takın uyarısı yapan polise saldırı admin Tarih: 2020-06-24 Saat: 20:37:12
Güncelleme : 2020-06-24 20:37:12Bu içerik 296 kez okundu.
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Maske takın uyarısı yapan polise saldırı

Samsun ilinde meydana gelen bu olayda sokakta maske denetimleri gerçekleştirirken maske takın uyarısı yapan polise bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. 

Bıçakla saldırdı 

İlkadım ilçesinde Karadeniz Mahallesinde polis ekipleri denetim yaparken anne oğul olan 2 kişi ile polis arasında gerginlik meydana geldi. Daha sonrasında uyarıları dinlemeyen genç cebinde bulunan bıçağı çıkarıp polislere saldırdı.

Gözaltına alındılar 

Olay tanıkları tarafından iddia edilenler bu şekilde anlatılırken olayın orada bulunan vatandaşların durumu sakinleştirmesi sonrasında sonlandığını şu anda saldırıyı gerçekleştiren kişi ve annesinin Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde olduğu belirtildi. 

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