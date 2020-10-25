'İkizler' suç örgütüne operasyon

Ankara ilinde esnafı haraca bağlamak isteyen ve isimlerini de duyurmak amacıyla bir takım eylemler yapan bir suç örgütüne baskına düzenlendi ve 11 kişi gözaltına alındı.

Canlı yayın yapıyorlardı

Silahlı eylem yapan kişiler yaptıkları eylemleri de sosyal medya üzerinden paylaşarak bu eylemleri duyurup bir nam salmak istediler ancak "ikizler" adını verdikleri suç örgütünün eylemleri operasyon sonrasında bitmiş oldu.

3 ayrı ilçede operasyon

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ayrı ilçede operasyon gerçekleştirildi. Saldırıda bulunan şahıslar bazı esnafları da yaraladı ve bunları yaparken canlı yayın yapıyorlardı.

Savcılık talimat verdi

Savcılık talimatı sonrasında baston operasyonu yapıldı ve 11 kişi gözaltına alındı. Şahısların kullandıkları yerlerde 7 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait çok sayıda fişek, 6 pompalı tabir edilen tüfek ve tüfeklere ait çok sayıda fişek, 1 sallama tabir edilen bıçak, 2 adet polis rozeti, 1 adet askeri üniforma, çok miktarda uyuşturucu madde bulundu.