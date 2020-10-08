Adana merkezli 11 ilde 'swinger' operasyonu

Adana merkezli yapılan operasyon sonrasında 11 ilde "swinger" operasyonu gerçekleştirildi ve fuhuş yaptırmakla suçlanan şebekeye baskın başarılı geçti. Sabahın erken saatlerinde gelen baskında 35 kişi hakkında yakalama kararı varken çok kişi de gözaltına alındı.

11 ilde operasyon yapıldı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından takip edilen şebeke genel olarak swinger yöntemi yani eş değiştirme olarak bilinen yöntemle fuhuş yaptırıyor. Bu şebeke tespit edildikten sonra 11 ilde adresler tespit edilip baskın yapıldı.

Sağlık kontrolü gerçekleştirildi

Sağlık kontrolleri sonrasında gözaltına alınan kişiler arasında evli çiftlerin olduğu görüldü. Ekipler hakkında yakalama kararı olan birçok kişiyi de sağlık kontrolüne getirdi.