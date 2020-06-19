Ayrılmak istemesi nedeniyle ölümle burun buruna geldi

Ragıp Canan ile Nurtaç Canan arasında meydana gelen bu olay 23 sene evlendikleri günden bu yana devam etti. Evliliklerinde şiddet olayları yaşanıyordu ve en son yaşanan bu olayda olaylar bu noktaya kadar ulaştı.

Ayrılmak isteyince ateş etti

Nurtaç Canan yaşanan şiddet olaylarına daha fazla katlanamadı ve yaşadıkları sonrasında eşinden ayrılmak istedi ve bir tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında Ragıp Canan defalarca kez eşinin bel altına doğru ateş etti ve öldürmeye çalıştı. Ancak gelen kurşunlardan 5 tanesi isabet etti.

Öleceğini sanıyordu

Yaşanan durum sonrasında vücuduna 5 kurşun isabet eden kadın yere düştü ve o sırada eşinin banka kartı ile telefonunu alıp kaçtığını gördü. Hareket edemez hale gelen Nurtaç Canan öleceğini sanması sonrasında kendi kanıyla parkenin üzerine ‘Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum.’ yazarak olayı açığa kavuşturmayı planlıyordu.

Oğlu tüm dehşeti gördü

Nurtaç Canan'ı o halde gören oğlu tarafından gelen açıklamada babası tarafından aranıp annesinin dövüldüğünü öğrenip gidip bakılmasını istenildiği açıklandı. Oğlu babası tarafından aranıp böyle bir şey duyunca hemen eve gidip annesini o halde görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Artık bacaklarını hissetmiyor

Hastaneye kaldırılan genç kadın bacaklarının kesilme ihtimali olan bir ameliyatı başarıyla geçirdi ve bacakları kesilmeden ameliyattan çıkabildi. Ancak bacakları işlevini kaybetti. Eşi hakkında da yakalanamadığını ve kendisine akrabaları aracılığı ile ulaşıp barışmaya çalışmasına karşın yorumu : “O adam yarım bıraktığı işi tamamlamak istiyor” oldu. Daha sonrasında yaptığı açıklama şu şekilde :