92 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü

Yalnız yaşadığı evde 92 yaşındaki kadın Hanım Pınarlı tecavüze uğrayıp boğularak öldürülmüş halde bulundu. 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Aydın ilinde meydana gelen bu olayda evinin kapısının açık olduğunu gören komşular, yaşlı kadının evinde yanlış bir durum olduğunu fark edince akşam vakti hemen olay yerine sağlık ve polis ekiplerini çağırdılar. Odalar kontrol edilirken yaşlı kadını yerde yatar halde buldular. Yaşlı kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

MOBESE görüntüleri incelendi

MOBESE görüntülerini incelemeye başlayan ekipler kısa süre içinde şüpheli şahsın 23 yaşındaki çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunan A.Ç. olduğu tespit edildi. Yaşlı kadının da evinden ziynet eşyalarının çalındığı tespit edildi. 23 yaşındaki şahıs kısa bir süre içinde kaldığı otelde yakalandı ve gözaltına alındı. İç çamaşırında da kan lekeleri bulundu. İlk ifadesinde de eve girdiği zaman kendisini tutup iteklediğini ve yere düşünce de kaçıp gittiğini belirtti.