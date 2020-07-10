Adana'da PKK operasyonu

Adana ilinde PKK/KCK örgütlerine yönelik olarak hazırlanan soruşturma sonrasında 17 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatı ile harekete geçen TEM ekipleri sabah erken saatlerde operasyonu gerçekleştirdi.

Kentteki örgüt sempatizanlarını organize ediyorlar

Şüpheli şahıslardan bazılarının örgütten olup kentte bulunan örgüt destekçilerinin örgüte olan bağlılıklarını sağlamak üzere çalışmalar yaptığı tespit edildi.

Kalaşnikof ve örgüt dokümanları bulundu

Ekiplerin baskın yaptığı evde arama yapması sonrasında evde 1 kalaşnikof model silah ve örgüte ait dökümanlar, örgütten gelen talimatları içeren birçok dosya bulundu. Gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü.