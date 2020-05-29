22 yaşındaki genç intihar etti

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22 yaşındaki genç intihar etti
22 yaşındaki genç intihar etti admin Tarih: 2020-05-29 Saat: 17:22:23
Güncelleme : 2020-05-29 17:22:23Bu içerik 113 kez okundu.
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22 yaşındaki genç intihar etti

Rize ilinde meydana gelen bu olayda 22 yaşında olan bir genç sahilde kafasına sıktığı silahla intihar etti. Gencin yanında " Ben size laik bir evlat olamadım." yazılı bir not bulundu. 

Olayı gören 2 genç hemen durumu polise bildirdi. İslampaşa mahallesi sahilinde yürüyüş amacıyla dışarı çıkan 2 genç deniz kenarına yaklaştıkları zaman hareketsiz bir şekilde yatan şahsı görünce polise durumu haber verdiler. Olay yerine gelen ekipler şahsın öldüğünü ve cesedin 22 yaşındaki Selmani Köroğlu olduğunu belirttiler. 

Olay yerinde yapılan ilk inceleme sonucunda şahsın kafasına sıkarak hayatını kaybettiği belirtildi. Şahıs deniz kenarında yanında bir notla kafasına sıkarak intihar ediyor. Olay yerine gelen savcı tarafından inceleme tamamlanınca otopsi raporu istendi. Otopsi yapılmak üzere olay yerinden kaldırıldı. 

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