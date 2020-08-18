İstanbul'da 13 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası

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İstanbul'da 13 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası
İstanbul'da 13 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası admin Tarih: 2020-08-18 Saat: 12:21:34
Güncelleme : 2020-08-18 12:21:34Bu içerik 55 kez okundu.
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İstanbul'da 13 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen bu olayda bakkal dükkanı işleten bir yabancı uyruklu bir kişi tarafından 13 yaşında olan bir çocuğa sarılarak cinsel istismarda bulunulduğu iddia edildi ve şahıs sonrasında yakalanarak linç edilirken polis araya girdi. 

13 yaşındaki kıza tacizde bulundu iddiası 

35 yaşındaki Abdülaziz O. adındaki şahıs 13 yaşında olan E.S.K. adındaki kız çocuğa cinsel istismarda bulundu. Olayın küçük kızın yakınları tarafından duyulması sonrasında bir kalabalık toplanarak bakkala gittiler ve şahsı yakalayıp linç etmek istediler. 

Soruşturma başlattı 

Olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi ve bölgede sıkı güvenlik önlemleri alındı. Esenyurt polis merkezi tarafından gönderilen ekipler güvenlik önlemi aldıktan sonra olayla ilgili çalışma başlattı. 

Hafifi yaralandı

Öfkeli kalabalığı ayırdıktan sonra polis şahsı hafif yaralı şekilde oradan çıkartıp polis merkezine götürüldü ve sorgulamaya alındı. 

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