İstanbul'da maske denetimleri devam ediyor

İstanbul'da bugün birçok ilçede maske denetimleri hızla devam ediyor. Trafik ekipleri minibüslere bulunan yolcularda sosyal mesafe ve maske kurallarını denetlerken diğer görevli ekipler maskesiz gezen kişileri uyararak cezai işlem uyguluyor.

81 ilde uygulanıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen talimat sonrasında 81 ilde maske takma zorunluluğu getirildi ve 22 Haziran Pazartesi gününden yani bugünden itibaren artık maskesiz gezmeye para cezası uygulanıyor.

900 TL ceza yazılıyor

Talimat sonrasında bugün ilk denetim yapılan Beşiktaş ilçesinde 10 kişiye para cezası kesildi ve maske takmayanlar uyarıldı. Ceza yazılan kişiler maskelerini unuttukları bahanesiyle kendilerini savunmaya çalıştı ancak bahaneler cezadan kurtaramadı.