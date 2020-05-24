Taciz şüphelisi polisten kaçarken kaza yaptı yakalandı

İstanbul Ataşehir'de meydana gelen bu olayda yolda yürüyen kadınlara otomobil ile yaklaşarak sözlü tacizde blunduğu iddia edilen şahıs polis ekiplerini görünce hemen olay yerinden kaçmak istedi.

Kovalamaca sırasında beton bariyerlere çarpması sonrasında kaza yapan şahıs yakalandı ve gözaltına alındı. Gazetecileri gören şahıs açıklamasında : "Eyvah, bitti her şey" dedi.

2 Kadına Sözlü Tacizde Bulundu İddia Edildi

Olayda polislere bildirilen otomobil sonrasında sürücüsü olan C.Ç. kısa süre içinde fark edildi ve yol kenarında yürüyen 2 kadına sözlü tacizde bulunduğu iddiası nedeniyle durdurulmak istendi.

Şüpheliyi yakalamak üzere araca yaklaşan polisleri fark eden şahıs hemen aracıyla kaçmaya çalıştı ancak bir süre sonra fazla hız yapması nedeniyle kaza yaptı. Taciz şüphelisi olan şahıs kazadan herhangi bir yara olmada kurtuldu. Daha sonrasında gözaltına alınmak üzere merkeze götürüldü.