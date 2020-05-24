Taciz şüphelisi polisten kaçarken kaza yaptı yakalandı

Anasayfa ASAYİŞ Taciz şüphelisi polisten kaçarken kaza yaptı yakalandı
Taciz şüphelisi polisten kaçarken kaza yaptı yakalandı
Taciz şüphelisi polisten kaçarken kaza yaptı yakalandı Harun Güçlü Tarih: 2020-05-24 Saat: 13:37:42
Güncelleme : 2020-05-24 13:37:42Bu içerik 94 kez okundu.
Reklam

Taciz şüphelisi polisten kaçarken  kaza yaptı yakalandı

İstanbul Ataşehir'de meydana gelen bu olayda yolda yürüyen kadınlara otomobil ile yaklaşarak sözlü tacizde blunduğu iddia edilen şahıs polis ekiplerini görünce hemen olay yerinden kaçmak istedi. 

Kovalamaca sırasında beton bariyerlere çarpması sonrasında kaza yapan şahıs yakalandı ve gözaltına alındı. Gazetecileri gören şahıs açıklamasında : "Eyvah, bitti her şey" dedi. 

2 Kadına Sözlü Tacizde Bulundu İddia Edildi

Olayda polislere bildirilen otomobil sonrasında sürücüsü olan C.Ç. kısa süre içinde fark edildi ve yol kenarında yürüyen 2 kadına sözlü tacizde bulunduğu iddiası nedeniyle durdurulmak istendi. 

Şüpheliyi yakalamak üzere araca yaklaşan polisleri fark  eden şahıs hemen aracıyla kaçmaya çalıştı ancak bir süre sonra fazla hız yapması nedeniyle kaza yaptı. Taciz şüphelisi olan şahıs kazadan herhangi bir yara olmada kurtuldu. Daha sonrasında gözaltına alınmak üzere merkeze götürüldü. 

 

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak