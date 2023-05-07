Ukrayna, Patriot ile ilk kez Rus hipersonik füzesini düşürdü

Ukrayna Cumartesi günü yaptığı açıklamada, yeni satın alınan Amerikan Patriot savunma sistemlerini kullanarak ilk kez Kiev semalarında bir Rus hipersonik Kinzhal füzesini düşürdüğünü söyledi.

Hava Kuvvetleri komutanı Mykola Oleshchuk, bir Telegram gönderisinde, Kinzhal tipi balistik füzenin hafta başlarında Ukrayna başkentine gece düzenlenen bir saldırıda yakalandığını söyledi. Aynı zamanda Ukrayna'nın Patriot savunma sistemlerini kullandığı ilk kez biliniyordu.

Oleshchuk, "Evet, 'benzersiz' Kinzhal'ı düşürdük" diye yazdı. "4 Mayıs'ta Kiev bölgesinin semalarında gece vakti yapılan saldırı sırasında meydana geldi."

Oleshchuk, Kh-47 füzesinin Rus topraklarından bir MiG-31K uçağı tarafından fırlatıldığını ve bir Patriot füzesi ile düşürüldüğünü söyledi.

Kinzhal, en yeni ve en gelişmiş Rus silahlarından biridir. Rus ordusu, havadan fırlatılan balistik füzenin 2.000 kilometreye (yaklaşık 1.250 mil) kadar menzile sahip olduğunu ve ses hızının 10 katı hızda uçtuğunu ve müdahale edilmesini zorlaştırdığını söyledi.

Hipersonik hız ve ağır bir savaş başlığı kombinasyonu, Kinzhal'ın yer altı sığınakları veya dağ tünelleri gibi ağır şekilde güçlendirilmiş hedefleri yok etmesine olanak tanır.

Ukrayna ordusu daha önce Kinzhal'ları durdurmak için eksik varlıkları olduğunu kabul etmişti.

Hava Kuvvetleri sözcüsü Yurii Ihnat, Ukrayna'nın Channel 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Patriot'un modası geçmiş bir Amerikan silahı olduğunu ve Rus silahlarının dünyanın en iyisi olduğunu söylüyorlardı." Ihnat, "Süper hipersonik bir füzeye karşı bile etkili bir şekilde çalıştığına dair onay var" dedi.

Kinzhal'ı başarıyla durdurmanın "Rusya'nın suratına bir tokat" olduğunu söyledi.

Ukrayna, Patriot füzelerinin ilk teslimatını Nisan sonunda aldı. Sistemlerden kaç tanesine sahip olduğunu veya nereye konuşlandırıldığını belirtmedi, ancak bunların ABD, Almanya ve Hollanda tarafından sağlandığı biliniyor.

Almanya ve ABD, her birinin en az bir sistem gönderdiğini kabul etti ve Hollanda, şu anda kaç tanesinin çalışır durumda olduğu net olmasa da iki tane sağladığını söyledi.

Ukraynalı askerler, sistemlerle bir hedefi etkili bir şekilde tespit edebilmek, radar ve ateşle kilitlenebilmek için gereken kapsamlı eğitimi aldı. Her pilin çalıştırılması ve bakımı için 90 kişiye kadar personel gerekir.

Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Patriot sistemlerini ilk olarak Ağustos 2021'de, Rusya'nın tam kapsamlı işgalinden aylar önce ancak Rusya'nın Ukrayna'nın Kırım yarımadasını yasadışı bir şekilde ilhak etmesinden yedi yıl sonra ABD'yi ziyaret ettiğinde istediğini söyledi.

Sisteme sahip olmayı "bir rüya" olarak nitelendirdi, ancak o sırada ABD'de bunun imkansız olduğunun söylendiğini söyledi.

Patriot ilk olarak 1980'lerde ABD tarafından konuşlandırıldı. Analistlere göre, sistem füze başına yaklaşık 4 milyon dolara, fırlatıcıların her biri yaklaşık 10 milyon dolara mal oluyor.

Böyle bir bedel karşılığında, Ukrayna'nın Patriot'ları yalnızca Rus uçaklarına veya hipersonik füzelere karşı kullanacağı yaygın olarak düşünülüyordu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valerii Zaluzhnyi Cumartesi günü bir Telegram gönderisinde, ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley'e Ukrayna'ya devam eden Amerikan yardımı için teşekkür ettiğini söyledi.

Zaluzhnyi, Milley'e "cephedeki durum ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırı hazırlıkları hakkında" bilgi verdiğini söyledi.

Ukrayna karşı taarruzu ne zaman başlatacağını söylemedi, ancak bu baharda geniş çapta bekleniyor.

Foreign Affairs dergisine bu hafta verdiği bir röportajda Milley, gelip gelmeyeceği veya ne zaman geleceği konusunda spekülasyon yapmayacağını, ancak dokuz tugaylık kombine silah, zırh ve mekanize piyadeyi eğitip donatmaya yardımcı olacak NATO yardımı ile "Ukraynalılar" dedi. şu anda saldırı yeteneğine sahip."

Ayrıca savunma yeteneklerinin "sadece bir yıl öncesine göre önemli ölçüde arttığını" söyledi.

"Önümüzdeki haftalarda bir saldırı operasyonu düzenleyip düzenlemeyebileceklerini önermek istemiyorum" dedi. "Bu onlara kalmış. Bir saldırı operasyonu yapacaklarsa, önemli miktarda planlama ve koordinasyona sahipler ve yapacakları her şey var. Ancak hücum veya savunma yapmaya hazırlar."

Diğer gelişmelerde, hem Rusya hem de Ukrayna'daki yetkililer, olağan savaş esiri değişimlerinden birini daha gerçekleştirdiklerini söylediler.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya üç askeri pilot getirdiğini söyledi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy'nin genelkurmay başkanı Andriy Yermak, Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasını savunan 45 savaşçının Ukrayna'ya iade edildiğini söyledi.

Yine Cumartesi günü, Ukrayna'nın Özel Harekat Kuvvetleri Rusya'yı doğudaki Bakhmut kentinin kontrolünü Ukrayna güçlerinden almaya çalışırken fosforlu mühimmat kullanmakla suçladı.

Rus birlikleri dokuz aydan fazla bir süredir şehri almaya çalışıyor, ancak Ukrayna kuvvetleri hala şehrin batı ucundaki mevzilerini koruyor.

Cumartesi günü, Ukrainska Pravda gazetesi askeri yetkililerin "düşmanın Bakhmut'ta şehri yeryüzünden silmek amacıyla fosfor ve yanıcı mühimmat kullandığını" söylediğini aktardı.

Gazete haberine eşlik eden bir fotoğraf, birçok yerde ateşle aydınlatılan bir kentsel alanı gösteriyordu.

İddialar bağımsız olarak doğrulanamadı.

Rus kuvvetleri iddia hakkında yorum yapmadı, ancak Ukrayna'nın fosfor kullandıkları yönündeki önceki suçlamalarını reddetti.

Uluslararası hukuk, sivillerin yoğun olabileceği alanlarda beyaz fosfor veya diğer yanıcı silahların (nesneleri ateşe vermek veya yanık yaralanmalarına neden olmak için tasarlanmış cephaneler) kullanılmasını yasaklar.

Beyaz fosfor ayrıca aydınlatma veya sis perdesi oluşturmak için de kullanılabilir.