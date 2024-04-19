E-Ticaret Danışmanı Hamza EROL | Dijital Dünya’nın Kazandıran İsmi

İnternette girişimler, alanında uzmanlaşmış ve her türlü senaryonun tecrübesini edinmiş kişilerin rehberleriğinde daha başarılı daha uzun ömürlüdür. Öyle ki, benzerleri arasında fark yaratarak günümüze gelen birçok web ve internet girişimi, başta uzman e-ticaret danışmanı veya alanında uzmanlaşmış strateji ve piyasaya hakim kişileri uzun süreler bünyelerinde tutarlar.



Hamza EROL, e-ticaretin ülkemizde pandemi öncesindeki yükselişinden de önce alanında hizmet veren ve onlarca şirket, marka ve girişimciye rehberlerik eden e-ticaret uzmanı ve senelerdir edindiği tecrübe ile otorite e-ticaret danışmanı isimleri arasında kendine oldukça sağlam yer edinmiştir.



Peki, Hamza EROL’un hizmet verdiği ve bu alanında öncüler arasında yer aldığı E-Ticaret Nedir?

Daha da önemlisi, E-Ticaret Danışmanı kime denir?



E-Ticaret Nedir?

E-ticaret, elektronik ticaretin kısaltmasıdır ve mal ve hizmetlerin internet üzerinden alım satımının yapılması sürecini ifade eder. Geleneksel mağazacılığın aksine, e-ticarette fiziksel bir mağaza veya fiziksel bir alışveriş deneyimi yerine, işlemler çoğunlukla bir web sitesi veya mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirilir. E-ticaret platformları, kullanıcılara ürünleri görüntüleme, seçme, ödeme yapma ve teslimat seçenekleri gibi işlevler sunar. Genellikle ödeme işlemleri kredi kartı, banka kartı, dijital cüzdanlar veya diğer çevrimiçi ödeme sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilir. E-ticaret, tüketicilerin alışveriş deneyimini kolaylaştırırken işletmelere de geniş bir müşteri kitlesine erişim ve işletme maliyetlerini azaltma fırsatı sunar.

E-Ticaret Danışmanı Nedir?

E-ticaret danışmanı, işletmelere veya bireylere e-ticaret stratejileri geliştirmeleri, uygulamalarını optimize etmeleri ve çevrimiçi satışlarını artırmaları konusunda uzmanlık ve rehberlik sağlayan bir profesyoneldir. Bu danışmanlar, genellikle e-ticaretin farklı yönlerinde uzmanlaşmış olabilirler, örneğin pazarlama, web sitesi tasarımı, lojistik, ödeme sistemleri, müşteri ilişkileri yönetimi vb. E-ticaret danışmanları, işletmelerin mevcut durumlarını analiz eder, hedeflerini belirler ve bu hedeflere ulaşmalarını sağlamak için stratejiler önerirler. Bu stratejiler, müşteri edinme ve elde tutma, web sitesi optimizasyonu, sosyal medya pazarlaması, e-posta pazarlaması, SEO (arama motoru optimizasyonu), satış hunisi oluşturma ve veri analizi gibi alanları kapsayabilir. E-ticaret danışmanı aynı zamanda işletmelere e-ticaret platformlarını seçme, entegrasyon ve yönetme konularında da yardımcı olabilirler. Bu şekilde, işletmeler e-ticaret alanında uzman bir rehberlik alarak rekabet avantajı elde edebilirler.



E-Ticaret Danışmanı Hamza EROL Hizmet Kapsamı Nedir?



E-ticaret, aslında tek kelimede büyük bir organizasyonun adıdır. Öyle ki, sadece alan adı ve e-ticaret sitesi alt yapısı seçerek, bu işlemlere hemen başlayacağınızı düşünüyorsanız; kısa sürede hayal kırıklıklarına hazır olmanızı ciddi anlamda öneririz. E-ticaret danışmanı olarak bu aşamada, dijital yöndemi işleyişin planlanması ( Alanadından, web sitesi tasarımına kadar), arka planda muhasebe entegrasyonu, pazaryerleri başvuru ve entegrasyonları, kargolama ve lojistik takibi ve entegrasyonları gibi çok farklı ve aslında her biri ayrı bir birim / ekip işi isteyen konularda sizin can kurtaran rehberiniz olacak.

Strateji Geliştirme

İşletmenin e-ticaret hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirmek. Bu stratejiler, ürün seçimi, hedef pazar belirleme, fiyatlandırma politikaları, kampanya ve promosyonlar gibi konuları içerebilir.

Platform Seçimi ve Entegrasyonu

İşletmenin ihtiyaçlarına en uygun e-ticaret platformunu seçmek ve bu platformu kurmak veya mevcut platformu optimize etmek. Bu aşama, ödeme sistemleri, stok yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi gibi entegrasyonları da içerir.

Web Sitesi Tasarımı ve Optimizasyonu

E-ticaret web sitesinin kullanıcı deneyimini geliştirmek ve satışları artırmak için tasarımı ve optimizasyonu yapmak. Bu, mobil uyumluluk, hız optimizasyonu, kolay gezinme, ürün açıklamaları ve görsellerin iyileştirilmesi gibi unsurları içerir.

Dijital Pazarlama Stratejileri

İşletmenin hedef kitlesine ulaşmak için dijital pazarlama stratejileri geliştirmek ve uygulamak. Bu stratejiler, SEO (arama motoru optimizasyonu), PPC reklamlar, sosyal medya pazarlaması, e-posta pazarlaması, içerik pazarlaması ve etkileyici pazarlama gibi çeşitli kanalları içerebilir.

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Ürünlerin depolanması, paketlenmesi, gönderilmesi ve teslim edilmesi süreçlerini optimize etmek. Bu, lojistik ortaklarının seçilmesi, envanter yönetimi ve teslimat süreçlerinin izlenmesi gibi konuları içerir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

Müşterilerle etkileşimi artırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak için CRM sistemlerinin kurulumu ve yönetimi. Bu, müşteri verilerinin toplanması, analizi ve kişiselleştirilmiş pazarlama iletişimi sağlanmasını içerir.

Analiz ve Raporlama

İşletmenin performansını izlemek ve iyileştirme fırsatlarını belirlemek için veri analizi ve raporlama yapmak. Bu, satış verilerinin analizi, web sitesi trafiği, dönüşüm oranları, kampanya etkinliği ve müşteri geri bildirimlerinin izlenmesini içerir.



https://www.hamzaerol.com.tr/ adresini ziyaret ettiğinizde, hem bu alandaki tecrübe ve referanslarını daha detaylı inceleme şansınız olur, hem de hizmet kapsamını yüzyüze görüşmek adına hızlı iletişim bilgilerine erişmiş olursunuz.