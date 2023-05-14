Sandıklar Kapandı Seçim Sonuçları Bekleniyor

Yurt dışında oy kullanan 1,76 milyondan fazla kişi ve ilk kez oy kullanan 4,9 milyon kişi de dahil olmak üzere 64,1 milyondan fazla kişi oy kullanmak için kaydoldu.

Ülkede seçmenler için toplam 191 bin 885 sandık açıldı.

Her seçmen, biri cumhurbaşkanı, diğeri ise beş yıl görev yapacak milletvekilleri için iki oy kullandı.

Seçmenler, yeniden seçilmek isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasında seçim yapacak.

Bir başka cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Perşembe günü erken saatlerde yarıştan çekildi.

Ancak, çekilmesine rağmen, Türkiye'nin seçim mercii olan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) adayın oylarının geçerliliğini onayladı.

Seçimlerde 30'un üzerinde siyasi parti ve 150 bağımsız milletvekili adayı yarışacak.

Beş çok partili blok yarışıyor: Halk İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güçler İttifakı.