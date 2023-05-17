Doğalgaz Rezervi Kaç Yıllık İhtiyacı Karşılayacak

Türkiye'nin doğalgaz rezervleri oldukça sınırlıdır ve yalnızca Türkiye'nin doğalgaz üretimi için yeterli olmayacak kadar küçüktür.

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Doğalgaz Rezervi Kaç Yıllık İhtiyacı Karşılayacak
Doğalgaz Rezervi Kaç Yıllık İhtiyacı Karşılayacak Harun Baskan Tarih: 2023-05-17 Saat: 16:23:14
Güncelleme : 2023-05-17 16:23:14Bu içerik 34 kez okundu.
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Türkiye, özellikle linyit gibi yerli kömür rezervlerinin kullanımını içeren yerli enerji kaynaklarına dayanmaktadır. Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının büyük bir kısmı doğalgaz ithalatı ile karşılanmaktadır. Türkiye'de doğalgaz rezervleri hakkında daha ayrıntılı bilgiye Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın web sitesindeki doğalgazla ilgili raporlardan ulaşabilirsiniz.

Türkiye, son yıllarda Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetlerini artırmıştır. Bu faaliyetler kapsamında TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) tarafından Fatih sondaj gemisi ile birçok sondaj yapılmıştır. 2020 yılında Fatih sondaj gemisi tarafından Tuna-1 kuyusu ve Sakarya gaz sahası keşfedilmiştir. Sakarya gaz sahası, Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfi olarak açıklanmıştır. Ayrıca, TPAO tarafından, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ile de araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar sonucunda Türkiye, doğalgaz arama faaliyetlerinde bağımsız bir ülke haline gelmeyi hedeflemektedir. Ancak, Türkiye'nin doğalgaz üretimi için yeterli miktarda rezervlere sahip olmadığı bilinmektedir.

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