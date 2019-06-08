Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı

Rusya savunma bakanlığı tarafından gelen açıklamada Suriye'deki gerilimi azaltmak için bölgelerinde mevcut durum hakkında bilgilendirme yaptıklarını belirttiler.

Bakanlık tarafından gelen açıklamada "Suriye'deki ateşkesi izleyen Türk-Rus komisyonundaki Rusya tarafı, Lazkiye’de 10, Hama’da 2 olmak üzere 12 ateşkes ihlali tespit etti. Türkiye tarafıysa Halep’te 1, İdlib’de 1, Hama’da 14 olmak üzere toplam 16 ateşkes ihlali hakkında bilgi verdi" bilgileri yer aldı.

Tüm bu bilgilere ek olarak da Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi de son bir günde insani yardım kampanyası yapmadığına dikkat çeken bakanlık aynı zaman diliminde de ateşkese katılma anlaşmalarının imzalanmadığını, ateşkese uyduklarını beyan eden 234 silahlı oluşumun sayısında da herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı. Son durum bilgileri bu şekilde açıklandı.