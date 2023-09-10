Asgari Ücret rakamları sızdırıldı.. Duyanlar şaşkına döndü



2023 yılına ilişkin Orta Vadeli Program'da yer alan bilgilere göre, enflasyon tahmini % 65 olarak belirlendi. Bu tahmin, sosyal destek zamları, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların ipuçlarını veriyor. Ocak ayı zammı, memurların ve emeklilerin maaşlarını şekillendirecek. SSK ve Bağ- Kur emeklileri için enflasyon zammı, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte % 15'lik bir artışla

birleşecek.

Ayrıca, 65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı gibi sosyal desteklerin miktarı da memur maaş katsayısındaki artışla birlikte belirlenecek. Asgari ücreti öğrenmek için aralık ayını beklemek zorunda kalmadan, rakamların sızdırılmasıyla birlikte merak uyandı. Toplum, bu gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecek.

Asgari ücrette 2024 için belirsizlik devam ediyor

Asgari ücret, 1 Ocak'tan itibaren yenilenecek ve bu durum birçok ödemenin artmasına sebep olacak. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek üzere bir araya gelecek. Komisyon, enflasyon verileri ve refah payını dikkate alarak asgari ücretin belirlenmesine karar verecek.

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında, asgari ücrette önemli artışlar yaşandı. Bu yıl, net 8 bin 506 lira olarak belirlenen asgari ücret, Temmuz ayında yapılan % 34'lük ek artışla 11 bin 402 liraya yükseldi. 2024 yılı için asgari ücret konusunda ise belirsizlik devam ediyor. Dört farklı formül üzerinde çalışılıyor ve bu formüller, Orta Vadeli Program'da belirtilen % 65 enflasyon tahmini ile 2024 yılı için belirlenen

% 33'lük enflasyon hedefini dikkate alıyor. Bu veriler doğrultusunda, 2024 yılı asgari ücretinin ne

kadar olacağı henüz netlik kazanmamış durumda.

Asgari ücrette artış hesaplanıyor

2023 yılında asgari ücretin geleceği üzerine yapılan tahminler farklı formüllerle değerlendiriliyor. İlk formüle göre, yıllık enflasyon oranı yansıtılarak net asgari ücretin 14 bin 36 lira olabileceği belirtiliyor.mİkinci formül ise mevcut asgari ücrete yıllık enflasyonun eklenmesiyle asgari ücretin % 65 artışla 18 bin 813 lira 82 kuruş olabileceğini hesaplıyor.

Üçüncü formülde ise Temmuz’da yapılan ara zammın yıllık enflasyona tamamlanmasıyla asgari ücretin 14 bin 937 lira seviyesini aşması bekleniyor. Dördüncü formül ise 2023 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranında bir artış yapılarak asgari ücretin 15 bin 707 lira olabileceğini tahmin ediyor.