Düşük Kan Basıncı Belirtileri, Tedavi Yöntemleri

Arteriyel basıncın düşmesine aşağıdaki hastalıklar neden olabilir:

- hamilelik

- kalp hastalıkları

- endokrin hastalıklar

- susuzluk

- qanitirmə

- keskin enfeksiyonlar

- zayıf beslenme.

Arteriyel basınç düşük olduğunda hastada bazı belirtiler kendini göstermektedir:

- baş hərlənməsi

- bayılma

- dikkatsizlik

- bulanık görme

- bulantı

- soğuk ter

- nefes darlığı

- yorgunluk

- susuzluk

- depresyon.

Hastaların düşük kan basıncı belirtileri olduğunda, daima bir doktora danışmalısınız. Adriyatik basınç normal olarak doktorun tedavisine uyarak korunabilir. Ancak bazı doğal ilaçlarla arteryel basınç da yükseltilebilir.

Tuz.

Tuz, arteryal basıncı yükseltir. Düşük tansiyondan muzdarip hastalar tuzlu besinler etmekle baskılarını yukarı kaldırabilir bilirler.

Son derece sıvı alımı.

Vücudun ihtiyaç duyduğu kadar sıvıyı almama riski düşüktür. Arteriyel basıncı düşük olan kişiler normalden fazla sıvı kabul etmekle baskılarını yukarı kaldırabilir bilirler.

Giysilere dikkat et.

Düşük çevrelerinde varis genəlmələr olan hastaların giydiği çoraplar, yoğun kıyafetler tansiyonun düşmesine neden olabiliyor. Bu nedenle, düşük tansiyonlu kişiler için büyük giysiler giyilmesi önerilir.

Stres.

Ani duyulan kötü haber, ani meydana gelen kötü olay sinir sistemi zayıf olan kişilerde tansiyonun düşmesine sebebi olur. Böyle olaylarla rastlasan adamların basıncını bazı gıda maddelerinden kullanılarak Qadir olur.

Tansiyon düşen zaman aşağıdaki besin maddeleri ile baskıyı kaldırmak olur:

- kahve

- tuzlu su

- üzüm

- reyhan

- PENCER suyu

- badem, ceviz vb.

- biber

- havuç suyu.