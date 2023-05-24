Erdoğan, PKK'nın Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği kınadı

Kritik oylamaya günler kala, tartışmalı bir video iki lider arasında yeni bir tartışmaya yol açtı. Kılıçdaroğlu'nun PKK elebaşlarıyla, grubun Türkiye'ye ve çevre il ve ilçelere saldırı planladığı ve başlattığı grubun kalesi olan Kuzey Irak bölgesi Kandil'de yer aldığı görüntüler, Erdoğan'ın kampanya videolarında yer aldı, ancak daha sonra ortaya çıktı. iki ayrı videodan yoğun bir şekilde düzenlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) genel başkanı ve altı partili muhalefet bloğunun ortak rakibi Kılıçdaroğlu, videoyu ve Erdoğan'ı kampanyasında “sahte görüntüler kullanmakla” kınadı, ancak Erdoğan geri adım atmadı.

Salı günü Sivas'ta düzenlenen mitingde "Video birkaç esprili gencin ürünü ama mesaj açık" dedi.

Teröristler Kılıçdaroğlu'na desteğini sürdürüyor. Açıkça kendisine oy istiyorlar ve ittifaklarından hiç kimse bundan utanmıyor, PKK elebaşları ise kan ve intikam çağrısında bulundu.

“Ama örtbas etmeye çalıştıkları her şey şimdi açığa çıktı. Ne yaparlarsa yapsınlar, iktidarı ele geçirmek ve sandalye kazanmak için bölücü teröristlerle gizli anlaşmalarını gizleyemiyorlar. Dayandıkları emperyalistlerin teşvik ettiği terör örgütleriyle yaptıkları anlaşmalar kendilerine bir fayda sağlamayacaktır.

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kadar aylardır PKK, Erdoğan ve partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) “gittiğini” görme hevesini dile getirdi.

Birçok sözde üst düzey üye Kılıçdaroğlu'na açık destek verdi ve onu "AK Parti faşizmine son vermesi" için savundu.

Ayrıca grubun propaganda ağı ve PKK ile iddiasıyla bilinen Halkların Demokratik Partisi (HDP), Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulunmak ve HDP lideri Selahattin Demirtaş ile PKK elebaşı Abdullah'ı serbest bırakma sözü vermek için yorulmadan çalıştı. Öcalan, her ikisi de çeşitli derecelerde terör suçlamalarıyla karşı karşıya.

İttifakları o zamandan beri hem CHP hem de AK Parti taraftarlarının öfkesine yol açtı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da tartışılan videoyla ilgili muhalefetin sözlerini yalanladı. “PKK elebaşlarının elinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkça destekleyen videolar var. Bunları filme almadık. Bu destek aylardır devam ediyor. CHP bu konuda neden daha önce duyarlı olmadı?” Kalın dedi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı olarak Kılıçdaroğlu'nun teröre karşı net bir tavır alıp almadığını öğrenmek istiyor. Kılıçdaroğlu öyle diyor ama HDP'nin bu konudaki tavrı meseleleri apaçık göstermiyor mu?” O sordu.

Kalın, videoda bir araya getirilen unsurların "gerçek" olduğunu ve sorulması gereken sorunun "Bu açıklamaları PKK kadroları yaptı mı, yapmadı mı?" olduğunu savundu.

Azerbaycan ile yan yana

Sivas'ta halka seslenen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan hariç Türk olmayan İran üzerinden Çin'e bağlayacak “Türk İpek Yolu” planlarına da sert tepki gösterdi.

Erdoğan, yönetiminin Türkiye'nin merkezinden Bakü-Tiflis hattına yüksek hızlı demiryolunu bağlamak için devam eden projelerine işaret ederek, "Demir İpek Yolu dediğimiz bu güzergahla küresel stratejik bir soluk borusu başlatacağız" dedi.

Erdoğan, söz konusu demiryolunun Londra'dan yola çıkan birinin "Ülkemiz üzerinden Pekin'e kadar" seyahat etmesini sağlayacağını söyledi. Bunu da CHP lideri gibi kardeş milletimiz Azerbaycan'ı pas geçerek değil, Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza vererek başaracağız."

Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesini otuz yıllık yasadışı Ermeni işgalinden kurtarmasına nasıl yardım ettiğine ve kendisini doğu ile batıyı birbirine bağlayan bir enerji merkezine dönüştürmesine benzer şekilde, Azerbaycan ile ulaşım altyapısını da güçlendireceğini açıkladı.

Birilerine şirin görünmek için Karabağ'a, Zengezur Koridoru'na bakan CHP genel başkanına rağmen bunu başaracağız.

Zangezur Azerbaycan'ın bir parçasıydı, ancak 1920'lerde Sovyetler bölgeyi Ermenistan'a vererek Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesi ile bağını kopardı. 1992 yılındaki Birinci Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan'ın bölgede inşa ettiği demiryolları kullanılamaz hale geldi.