Ömer Dizisi 2.Sezon Ne Zaman Yayınlanıyor

Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrolde olduğu tv kitlesinin çok ilgisini çeken Ömer dizisi yeni sezonada bomba gibi giriyor.

Anasayfa MAGAZİN Ömer Dizisi 2.Sezon Ne Zaman Yayınlanıyor
Ömer Dizisi 2.Sezon Ne Zaman Yayınlanıyor
Ömer Dizisi 2.Sezon Ne Zaman Yayınlanıyor Harun Baskan Tarih: 2023-09-05 Saat: 18:17:38
Güncelleme : 2023-09-05 18:17:38Bu içerik 17 kez okundu.
Reklam

Fragmanı yayınlanan dizide Gamze'nin büyük ihtimal oğlunu kaybetmemek için eski eşiyle beraber gitmek zorunda kalıyor. Aslında Gamze tercih yapmak zorunda bırakılmıştır, bu tercihte doğal olarak çocuğundan yana olacaktır. Bu durum karşısında aşırı derecede aşık olan Ömer'in dizinin fragmanında içki içtiği ve aşk acısı çektiği görülüyor.

Ömer Aklınımı Kaçırıyor ?

Ömer dizide Gamzenin hayali ile konuşuyor, bu durumun farkında olan babası ve abisi bu duruma çok üzülüyor, her zaman abisi ile zıtlaşan Ömer abisinden dayak yiyor.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Penceremden Göz Göze Ne Zaman Yayınlanacak?, Çıkacak ve Gelecek? 2023
Penceremden Göz Göze Ne Zaman Yayınlanacak?, Çıkacak ve Gelecek? 2023
Tecno Spark 10 Pro
Tecno Spark 10 Pro "PUBG Mobile" Kaç FPS Veriyor? 2023