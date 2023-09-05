Ömer Dizisi 2.Sezon Ne Zaman Yayınlanıyor

Fragmanı yayınlanan dizide Gamze'nin büyük ihtimal oğlunu kaybetmemek için eski eşiyle beraber gitmek zorunda kalıyor. Aslında Gamze tercih yapmak zorunda bırakılmıştır, bu tercihte doğal olarak çocuğundan yana olacaktır. Bu durum karşısında aşırı derecede aşık olan Ömer'in dizinin fragmanında içki içtiği ve aşk acısı çektiği görülüyor.

Ömer Aklınımı Kaçırıyor ?

Ömer dizide Gamzenin hayali ile konuşuyor, bu durumun farkında olan babası ve abisi bu duruma çok üzülüyor, her zaman abisi ile zıtlaşan Ömer abisinden dayak yiyor.