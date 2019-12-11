Kaliteli Promosyon Ürünleri Satışı

İstanbul merkezli olan firma uzun yıllardır promosyon sektöründe hizmet veriyor. Kaliteli ürünleri ile Türkiye’nin promosyoncusu olma unvanını hak eden firma 5000 farklı ürünüyle alıcısına ulaşıyor. Kaliteli ürünlerini uygun fiyata satma anlayışı ile hizmet verdiği içinde kişilerin en çok tercih ettiği firmalar arasında yer alıyor. Firmanın bu alanda üretim yaptığı ürünler arasında kalemler, çantalar, termoslar, hesap makineleri, geri dönüşümlü ürünler, çerçeveler, madalyalar, plastik ürünler, tarihsiz defterler ve vip ürünler bulunuyor.

Promosyon Kalemler

Firmanın Cağaloğlu ilçesinde yer alan fabrikasında en yaygın üretilen ürünler promosyon kalemler oluyor. Bu kalemler hem ucuz olması hem de kaliteli olmalarından dolayı alıcılar tarafından tercih ediliyorlar. Aynı zamanda bu ürünler sektörde en çok kullanılan ürünler arasında bulunuyor.

Firmanın fabrikasında üretilen kalem çeşitleri ise şunlardır;

0506 serisi plastik kalemler

0444 serisi banner kalemler

0522 serisi silgili kurşun kalemler

0532 serisi fosforlu tükenmez kalemler

0522 serisi renkli kurşun kalemler

0532 serisi yarı metal kalemler

0532 serisi çok fonksiyonlu tükenmez kalemler

Bu kalemlerden satın almak isteyen kişiler firma internet sayfasına girerek istedikleri renklerdeki ürünleri seçebiliyorlar. Firmanın ürettiği kalemleri çok sayıda renk seçeneğiyle alıcılarına sunuyor.

Geri Dönüşümlü Promosyon Ürünleri

Firmanın üretimini yaptığı ürünler arasında geri dönüşümlü promosyon ürünleri de yer alıyor. Geri dönüşümlü ürünler doğaya zarar vermeyen kolay şekilde yok olabilen ürünler olduğu için kişiler tarafından tercih ediliyor. Firma müşterilerinin isteklerine bağlı olarak kaliteli geri dönüşümlü ürünlerin üretimini ve satışını gerçekleştiriyor. Geri dönüşümlü ürünler arasında kalemler, yapışkanlı notluklar, renkli yapışkanlı notlar, lastikli defterler, masa setleri, spiralli defterler, tohumlu kalemler, kırtasiye setleri ve kalemlikler bulunuyor.

Promosyon Ajandaları

Firma ajanda ürünlerinin de üretimini ve satışını gerçekleştiriyor. Bu ajandalar kişiler tarafından notların toplu bir halde bulunmasını sağlamak amacıyla tercih ediliyor. Ajandaları firma farklı sayfa sayılarında üretiyor. Aynı zamanda ajandalarda kullanılan kapakların renkleri ve özellikleri de farklılık gösterebiliyor. İsteğe göre firma yapışkan kağıtlı ajanda üretimi de yapabiliyor. Bu ürünlerin koli adetleri de tercih edilen ajandanın mekanizmalı ya da günlük olmasına bağlı olarak değişebiliyor.