5bin dolar ödüllü Heavy Metal Machines Metal League 5, Ağustos ayında gerçekleştirilecek!

Heavy Metal Machines’in Metal League 5’e çok az bir vakit kalmışken, ödül havuzu gibi detaylar kesinliğe kavuştu. Her seviyeden oyuncunun katılabildiği Metal League turnuvasına her geçen gün ilgi artıyor. Bu turnuva sonucunda özel ödüllerle birlikte şampiyon unvanını hangi takımın alacağı merakla bekleniyor!

Düzenlediği lig ile esporun kapılarını aralayan Heavy Metal Machines, rekabetçi ruhun sürdürülmesi için çalışmalarına devam ediyor. ESL Play partnerliğiyle Heavy Metal Machines’in yeni turnuva modu, tüm dünyadan katılımcı takımlarıyla Kuzey Amerika sunucusunda oynanacak.

Metal League 5 için geri sayım başladı!

Sırasıyla Avrupa ve Güney Amerika sunucularında düzenlenen ilk Metal League başarılarının ardından, Brezilyalı şirket Hoplon tarafından geliştirilen araba savaşı MOBA oyunu Heavy Metal Machines, oyuncularını yeni büyük bir turnuva için Kuzey Amerika'ya davet ediyor. ESL Play ile ortaklaşa olarak, Heavy Metal Machines çevrimiçi turnuvasının yeni sürümü 10 Ağustos 2019'da başlıyor. Dünyanın dört bir yanından oyuncular 5 bin dolar değerindeki ödül havuzu için rekabete dahil olabilecek. Turnuvanın kayıtları tamamen ücretsiz olup, katılmak için ise sadece takımın turnuva günü ve zamanında Metal League oyun içi sırasına girmesi gerekir. Giriş için herhangi bir ödeme gerekmiyor ve her seviyeden takım katılabiliyor. Turnuva heyecanına yakından tanık olmak ve detayları öğrenmek için tanıtım videosuna göz atabilirsiniz: https://youtu.be/Lic18ISyZSc

Turnuvalar büyük ilgi görüyor!

Hoplon CEO’su Rodrigo Campos, “İlk turnuvalarda 16 farklı ülkeden 46 takım, Heavy Metal Machines Metal League unvanı için katılım gösterdi. Neon Knights (Avrupa) ve Roadkill (Brezilya) takımları şampiyon olarak büyük ödülleri evlerine götürdü. Kuzey Amerika sunucusunda birincilik unvanını kimin kazanacağını ve bu özel listenin bir parçası olacağını görmek için sabırsızlanıyoruz” dedi. Ayrıca Hoplon Stüdyo Yöneticisi Eros Carvalho, “Metal League 5, Heavy Metal Machines’ın oyun ilerleme sistemi olan Metal Pass 5 sezon boyunca sürecek. Hem Avrupa hem de Güney Amerikalı oyuncuların gecikme olmadan Kuzey Amerika sunucusunda oynayabilecekleri için turnuva tüm oyuncular için tamamen eşit şartlar altında gerçekleştirilecek. Deneyimli takımlar ve amatör sürücüler “Sıralamalı Mod” ile yeteneklerini ortaya koyarken, artık Heavy Metal Machines’de her çeşit Xbox 360, Xbox One ve PS4 gamepad desteği sayesinde kendileri için en uygun ekipmanı seçebilecek. Bu son ekleme, oyunlarında gamepad kullanmayı tercih eden oyuncuları Heavy Metal Machines’a teşvik etmekle birlikte, turnuvaya bir denge getirecektir” diye ekledi.

Rekabetin başlamasına çok az kaldı!

Metal League 5, 10 Ağustos 2019 tarihinde başlıyor ve her Cumartesi günü karşılaşmalara sahne olacak. Gelişmiş puanlama sistemi sayesinde turnuva başladıktan sonra bile takımlar, turnuvalara katılım gösterebilecek. Turnuva başlangıcından itibaren altı Cumartesi sonunda ilk sekiz takım, 21 Eylül 2019'da best-of-3 maçlarıyla finallerde boy göstermeye hak kazanacak. Birinci takım 2bin dolar, ikinci takım bin 500 dolar, üçüncü takım bin dolar ve dördüncü takım 500 dolar ödül kazanacak.

Henüz takımı olmayan Heavy Metal Machines oyuncuları HMM Discord kanalına katılarak takım bulabilir: http://bit.ly/2Q067ai

Kuzey Amerikalı site MMOHuts tarafından 2018’in en iyi MOBA oyunu Meavy Metal Machines’i https://goo.gl/1cHS5N sitesinden ücretsiz indirebilirsiniz. Hoplon’dan haberler için http://www.hoplon.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Hoplon Hakkında

2000 yılında kurulan Hoplon, 80'den fazla yetenekli profesyonelden oluşan bir ekiple Brezilya’nın önde gelen oyun geliştiricilerinden biridir. Florianopolis’te yer alan ve Güney Brezilya'daki teknoloji merkezinin bir parçası olan Hoplon, ülkenin öncü projelerinden sorumlu olurken, Heavy Metal Machines, Apocalypse: The Party's Over ve Taikodom gibi isimlerle Brezilya oyun sektörünü gün geçtikçe güçlendirmeye devam ediyor. Hoplon hakkında daha fazla bilgi için www.hoplon.com sitesini ziyaret edebilir, Facebook ve Twitter'da bizi takip edebilirsiniz.