Behzat Ç'den ilk fragman

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Behzat Ç'den ilk fragman
Behzat Ç'den ilk fragman admin Tarih: 2019-06-06 Saat: 12:14:36
Güncelleme : 2019-06-06 12:14:36Bu içerik 19 kez okundu.
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Behzat Ç'den ilk fragman

Behzat Ç dizisi uzun bir süre önce bitmişti ancak hayranlarının umudu bugüne kadar devam etti ve en sonunda Behzat Ç fragmanı yayınlandı. Dizinin Haziran ayı sonunda başlaması planlanıyor eğer ekstra bir olumsuz durum olmazsa.

Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde yer aldığı fenomen dizi Behzat Ç’nin yeni bölümlerine ilişkin ilk tanıtım filmi de yayınlamış durumda. Ancak diziyi izlemek isteyenler Blu TV üzerinden izlemesi gerekiyor. 6 sene sonra tekrardan çekilmeye başlanan dizi için birçok hayranı merakla beklemeye başladı.

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