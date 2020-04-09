Yaşadığımız günler hiç seksi zamanlar değil

Cengiz Semercioğlu tarafından korona virüs sürecinde pek bahsi geçmeyen ancak önemli olan konulardan bir tanesi seks hayatı konusunda önemli bilgiler paylaşıldı. Semercioğlu tarafından bu konuda bilgi eksikliğinin oluştuğunu bu nedenle araştırmalar yaparak yabancı basından derledikleri ile madde madde açıklama yaptı.

İlk olarak karantina zamanında seks hayatlarının körelmesi veya zenginleşmesi konusunda elde yeterli veri olmadığını açıkladı. Kesin olan şeyin yaşanılan günlerin hiç seksi günler olmadığını belirtti.

2008 senesinde Çin'de yaşanan depreme örnek veren Semercioğlu evli kadınların %67'lik kısmının deprem öncesinde haftada 2 defa seks yaptığı ancak deprem sonrasında bu oranın %4 oranına düştüğünü depremden 4 hafta sonrasında bile oranın %27'yi geçmediğini belirtti.

Buna ek olarak bu dönemde herhangi bir maceraya kalkışılmasının doğru olmadığını , partnerin hastalığı taşıdığından şüphe edildiği zaman uzak durulmasını hatta odaların bile ayrılması gerektiğini belirtti.