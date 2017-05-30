“İçerde” dizisinin büyük finali

“ İçerde “ adındaki dizi yayınlandığı günden bu yana gerek gerçek hayatta gerekse sanal alemde herkesin dilinden düşmeyen bir dizi oldu ve başarıyı yakalayan dizi her dizi gibi bir sona vardı ve büyük final için bildiri yapıldı. İçerde dizisi içerisinde rolü ile de bağra basılan Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli adındaki başarılı oyuncular dizide başrol almaktadırlar. Dizinin büyük finali ile ilgili olarak da 19 Haziran Lütfi Kırdar Auditorium'da oyuncularla birlikte izleyiciler de olacak ve yayını sonlandıracaklar.

Büyük Başarı ve büyük bir bağış gecesi

2017 yılında Show TV tarafından yayınlanan bu dizi yılın en çok izlenen dizisi oldu ve artık her hikayenin bir sonu olduğu gibi bu hikayenin de sonuna gelindi. Final tarihi belli olan dizi 19 Haziran Pazartesi akşamı 39.bölüm ile final yapıp bitirecek. Duyuru ise resmi instagram hesaplarından yapıldı ve finalini de sosyal sorumluluk projesi ile bağdaştıran dizi büyük bir yardım yaparak sonlanacak. Minik Kalpler projesine bağış yapılması için son bölümü biletle izlenecek ve özel gecede oyuncularla izlenme şansı olacak.