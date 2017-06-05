Çocuklar Duymasın Yeniden Çekilecek İddiası Yalanlandı

Survivor 2017 programından hatırlayabileceğiniz başarılı bir yarışmacı olan Furkan Kızılay gelen bu iddialar ile ilgili bir açıklama yaptı. Oyuncu hakkında gelen yorumlardan ilki yarışmaya veda etmesi planlanan bir şey olup “ Çocuklar Duymasın “ dizisi için adaya veda ettirildiği iddia edildi. Ünlüler takımında yer alan mücadelesi ile oldukça fazla kendinden söz ettiren oyuncu çıktığı potada adı Sabriye tarafından söylenmişti. Elendikten sonra yaptığı iç burkan konuşma ile adaya veda etti.

Furkan Kızılay Açıklama Yaptı

Elenme sebebi bu olarak gösterilmesi üzerine dizi için elenmediğini böyle bir şeyin olmadığını ortaya atılan iddiaların yalan olduğunu açıkladı.

“ Dizinin tekrar çekilmesi konusunda gelen sorulara cevap olarak öyle bir anlaşma olmadığını açıkça söylüyorum.” diyerek açıklamasını yaptı. Böylelikle de ortaya atılan iddialar yalanlanırken dizi yenilenmesi hakkındaki sorularda cevaplanmış oldu. Açıklamayı resmi instagram hesabı üzerinden görebilirsiniz.