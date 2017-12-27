Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş'e kötü haber

Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş'e kötü haber. ABD’de tanık sıfatı ile mahkeme de ifade veren Rıza Sarraf’ın, mal varlığına el konulduktan sonra lüks yatlarına da el konuldu.

Ebru Gündeş’in, eşi Sarraf’ın, Bodrumda bulunan yatlarına el konuldu. Bodrumda ki MALTA bayraklı yedi milyon euro değerinde ki 42 metrelik lüks teknesine ayrıca 12 metre uzunluğunda ki “Banito” isimli teknesine de el konulduğu bildirildi.

Yaklaşık olarak 1,5 yıldır Tershane de bekleyen yatlar ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara ile Resmi yazışmalar yapıldığının bilgisi verildi. Yazının Bodrum Liman Başkanlığına iletilmesinden sonra “60 Years ile Banito” isimli olan lüks yatlara el konulduğu bildirildi.