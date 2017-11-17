Gülben Ergen tehdit edildi

Eski eşi Gülben Ergen'i tehdit eden AKP'li sunucu hakkında yeni gelişme

Şarkıcı Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'ten şikayetçi olduğu soruşturma dosyası Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. İki tarafla da tek tek görüşen uzlaştırma memuru Gülben Ergen ve Erhan Çelik'i uzlaşma yoluna gidemediler. Süreç devam ederken Erhan Çelik ve Gülben Ergen hakkında önce uzlaşma kararı, sonrada uyulmaması gerekçesi ile ilgili mahkemeye başvurulmuştu.Tarafların uzlaşmayı kabul etmemesi sonucunda savcı Erhan Çelik hakkında bir karar verecektir.Önümüzdeki günlerde Çelik hakkında ya dava açacak ya da takipsizlik kararı verilerek dosya kapanacaktır.